Incontro formativo: 'Camminare è diverso da passeggiare'

Sabato 6 aprile ore 18.00 presso la sala della Villa Medicea di Coltano.



Sei un camminatore oppure ti piace camminare?

Sei un principiante o esperto di qualche forma di camminata che sia sportiva Nordic Walking, fit walking, fast walk, Power walking, trekking, hiking?

"Se puoi camminare questo incontro è dedicato a te e se non puoi camminare spero comunque di farti sognare." L.M.



Saranno fornite informazioni utili da mettere subito in pratica sull'atto del camminare.

Saranno date risposte a molti quesiti e sarà un occasione di confronto.



Un' idea di Lorenzo Maio in collaborazione e grazie a Proloco Coltano.



Ingresso libero

Prenotazione gradita*

*La prenotazione darà diritto a ricevere un omaggio e organizzare la migliore accoglienza.

Per saperne di più e prenotare: 339.199.9121 - info@lorenzomaio.it - www.lorenzomaio.it