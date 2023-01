In occasione del giorno della memoria ANPI, Movimento Tellurico e Associazione Mazziniana Italiana, promuovono un doppio appuntamento a partire dalla domanda Che cosa significa – oggi – dichiararsi antifascisti? Solo una risposta non banale e che nasca dall’esperienza diretta dei luoghi e delle vicende, può infatti dare un senso non retorico alla costruzione di una comune appartenenza alla comunità democratica e repubblicana.

L’iniziativa, in occasione del Giorno della Memoria, si colloca nell’ambito del progetto il Cammino di Antigone, che vuole legare fra loro i luoghi più noti delle stragi compiute da un lato e dall’altro dell’Appennino tosco-emiliano durante l’ultima guerra.



Si inizia Giovedì 26 alle 16.30 presso la Domus Mazziniana (Via d’Azeglio 14) con la presentazione del volume di Lorenzo Guadagnucci, Camminare l’antifascismo. La memoria come ribellione all’ordine delle cose (Torino, Gruppo Abele, 2022). Ad animare il dibattito con l’autore, Lorenzo Guadagnucci, giornalista e scrittore impegnato nella riscoperta delle radici e delle ragioni della nostra democrazia di fronte al rischio costante di un’involuzione autoritaria, saranno, oltra al presidente provinciale dell’ANPI Bruno Possenti, la scrittrice Maria Rosa Ceragioli e il fondatore di Movimento Tellurico, Enrico Sgarella.





Per info: movimentotellurico@gmail.com; cell. 3285711363