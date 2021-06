Camminata lungo i canali di Ripafratta e aperitivo campestre

Nell'ambito dell'Estate Ripafrattese, una piacevole camminata da Ripafratta a Rigoli lungo lo storico Fosso del Mulino, insieme ai volontari di Salviamo La Rocca che racconteranno le tante 'storie del Fosso'. Al ritorno, si percorreranno invece le sponde del canale Ozzeri, scoprendo un ambiente naturale inaspettato e ancora poco conosciuto. A conclusione dell'iniziativa è previsto un aperitivo campestre (facoltativo, 10 euro) curato da 'La Bottega di Ripafratta', negozio della 'Cooperativa di comunità Ripafratta'.

Il percorso totale è di circa 6Km, ovviamente senza alcun dislivello. Si richiede comunque un abbigliamento comodo e scarpe da trekking, utile e consigliato anche un cappellino per ripararsi dal sole.

Il ritrovo è per le ore 18.00 presso il Centro civico di Ripafratta, in via Statale Abetone n. 264. Il termine della camminata è previsto per le ore 20, momento in cui si terrà l'aperitivo. L'iniziativa è GRATUITA ma è necessario prenotarsi compilando il modulo che si trova qui: https://bit.ly/3pTcZ8j

La scelta dell'aperitivo e il relativo pagamento avverranno direttamente in loco alla cooperativa. Sarà necessario portare la mascherina, che durante la camminata potrà essere tenuta abbassata, rispettando il distanziamento. Gel sanificante sarà disponibile sul posto.

