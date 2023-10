Dopo il successo di partecipazione per il trekking fluviale di sabato scorso, domani, sabato 7 ottobre, c'è un altro interessantissimo evento nel programma legato al Pop. Il cammino di ascolto e partecipazione dei cittadini, nel percorso di costruzione del Piano Operativo di Pontedera, realizzato in collaborazione con Sociolab, porterà i partecipanti, in mattinata, a una visita guidata nel centro di Pontedera alla scoperta dell'arte urbana.

La base della giornata (qui il link per la prenotazione, l'iscrizione è ovviamente gratuita) sarà l'atrio del Comune, dove sarà allestito anche un laboratorio aperto con mappe e punto di ascolto e attività per i bambini. Per la camminata guidata in centro la partenza è fissata per le ore 10. Ricordiamo che il Piano Operativo Comunale, strumento al quale i cittadini possono contribuire fattivamente facendo sentire la propria voce e portando contributi di ogni genere, è il documento che definirà le regole e disegnerà il territorio per i prossimi anni.