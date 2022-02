Le camminate del benessere di Unicoop Firenze: si parte da Vicopisano

Ripartono le camminate organizzate da Unicoop Firenze, con la sezione soci Coop di Pisa, Cooperativa Archeologia e UISP. Al centro salute, socialità, scoperta del territorio. Si parte il 6 marzo con il primo appuntamento per vivere le atmosfere medievali del borgo di Vicopisano.

Un percorso di 6 km, con partenza alle 9,30 e ritorno a fine mattinata, che permetterà ai soci di camminare per il borgo, le sue vie strette, i camminamenti lungo le mura, i palazzi e le torri, rivivendo il Medioevo e le sue atmosfere. All’interno del centro storico di Vicopisano si concentra la maggior parte dei beni culturali, straordinarie testimonianze dell’edilizia civile e militare medievale, ma anche del periodo di dominazione fiorentina: oltre la Rocca del Brunelleschi, il complesso di Palazzo Pretorio e le carceri segrete, il Camminamento del Soccorso, la cinta muraria e i torrioni cilindrici, le Torri Gemelle, la Torre delle Quattro Porte, la Torre Malanima, la Torre del Soccorso, la vecchia Posta, via Lante con le case torri e la Torre dell’Orologio. In questo percorso ciò che colpisce è la straordinaria unitarietà del tessuto urbano, dove le opere monumentali, già singolarmente meritevoli di attenzione, sono inserite con armonia ed intervallate da stradine, chiassi, giardinetti ed edifici che contribuiscono con pari forza a connotare il borgo e a renderlo autentico e piacevole da visitare e da vivere.

I prossimi appuntamenti sono previsti per il 3 aprile, con partenza da Marina di Pisa alla scoperta della via del 'trammino' e l’8 maggio nella natura del Parco di Coltano, mentre l’autunno sarà più concentrato sul centro storico della città di Pisa.

Info: https://www.coopfirenze.it/ camminate