Camminata energetica al chiar di luna a Tirrenia

Domenica 21 luglio alle ore 21:30 serata al chiar di luna sul litorale Pisano per una bella camminata sportiva sulla spiaggia che si concluderà con lo stretching dei meridiani .



Questa esperienza inizierà con una camminata con l'attenzione rivolta alla consapevolezza corporea con andatura ritmica sulla sabbia e successivamente si concluderà con una sessione di stretching energetico dei meridiani.



Cosa sono i meridiani? Diversamente da vene arterie e sangue, Il "Sistema dei Meridiani", ampiamente documentato nella Medicina Cinese per oltre quattromila anni, è stato recentemente confermato da esperimenti scientifici.



Vi sono 12 Meridiani principali ed 8 Meridiani extra che costituiscono i canali principali per la distribuzione del Qi.

Vi sono inoltre altri Meridiani, detti collaterali, che servono a collegare i 20 Meridiani di cui sopra; tutti insieme formano una vera e propria rete con cui il Qi viene distribuito a tutto l'organismo



Lo? scopo ?principale? di ?questi? esercizi? è ?di? mantenere? fluido? lo? scorrimento? energetico? nel? meridiano? e? di? distribuire? l’energia? sbloccando ?le? stasi ?energetiche.??

Potrebbe? essere? inteso? come? un? momento? di? riflessione? su? se? stessi? per? dare? nuova? spinta ?vitale ?e? rinnovare? la? propria ?energia.



Lo ?scopo? degli ?esercizi? è ?di ?favorire ?il ?libero? fluire? del? Qi? all’interno ?dei? meridiani,? presupposto? per?una? corretta? funzionalità? dell’organismo?e ?fautore? della? regolazione? omeostatica ?dei ?processi? vitali.?



L'attività sarà guidata dal Fitness Coach Lorenzo Maio.



Dettagli tecnici:

> Terreno: sabbioso

> Dislivello: assente

> Durata allenamento: 1h e 30m

> difficoltà Facile



Cosa occorre: piccolo asciugamano o telo in microfibra per lo stretching.



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.





Maggiori dettagli e info costo e partecipazione inviando un messaggio whatsapp o chiamando il 339.199.9121