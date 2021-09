Camminata con interventi teatrali 'Linguaggio dell'Infinito'

Il 'Linguaggio dell'Infinito', Dante O' Tosco in occasione delle celebrazioni per il 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, sabato 11 settembre, con ritrovo alle 17, con partenza dalla Pieve di Santa Giulia di Caprona, camminata con interventi teatrali, organizzata da TheThing Promozione Eventi, con il patrocinio del Comune di Vicopisano e il contributo della Regione Toscana.

In occasione del progetto Dante O’ Tosco, l’associazione The Thing propone un’iniziativa che coniuga ricerca poetica e trekking, camminata e teatro, valorizzazione del territorio e approfondimento culturale. Si tratta infatti di una camminata intrecciata ad interventi teatrali intitolata 'Il linguaggio dell’infinito'.

La guida escursionistica Marta Capponi intreccerà la propria esperienza con Federico Ghelarducci e Cecilia Bartoli, attori e registi.

La partenza vera e proria è prevista per le 17.30 dalla Pieve di Santa Giulia a Caprona e la camminata, adatta a tutti, durerà due ore in totale, con ritorno alla Pieve intorno alle 20.00.

Quello che Dante ha intrapreso è stato un viaggio, un viaggio che presuppone un cammino. Dante è stato un poeta pellegrino, si è spostato, ha cercato e fatto domande sposta, non è mai stato immobile. Tutto è in movimento e tutto fa parte di un limite che tende all’infinito, un limite che viene formulato nella Vita Nova e sfiorato nella Divina Commedia. Il Sommo Poeta ha descritto mondi con immagini geometriche come coni, sfere, cerchi, iperbole, rette, spirali, con concetti che nella fisica di Newton non esistono se non in forma approssimata ed imperfetta, ma che nel linguaggio della matematica e della geometria trovano contemporaneamente quella perfezione e quella concretezza, presenti in ogni singolo aspetto dell’opera di Dante e che in questo 'viaggio' saranno indagati anche nelle sue contraddizioni. I cerchi e le sfere in particolare e di conseguenza il Pi greco assumeranno un ruolo fondamentale. I due personaggi danteschi condurranno, con ironia, i partecipanti alla camminata e all'iniziativa fino al compimento del loro (e del nostro) personale 'viaggio'.