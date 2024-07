Crespina - Camminata meditativa con la luce della notte sotto la luna piena

Camminata sotto la luna piena per apprezzare nel silenzio e nel buio della notte tutti gli stimoli che vengono dall'ambiente



La partecipazione è gratuita – la prenotazione è necessaria.





QUANDO: venerdì 19 luglio

PARTENZA: ore 20:30 – Crespina, piazza del Monumento ai Caduti

PERCORSO: circa 7-8 km – ad anello

DURATA: circa 4 ore

GUIDA: Nico Di Paolo, specializzato in tecniche meditative

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25



Si consiglia:

-abbigliamento comodo

-scarpe da trekking

-una lampada (solo per necessità)

-repellente per difendersi dalle zanzare

-un asciugamano o una stuoia o un cuscino da meditazione per sedersi comodamente in terra (piccolo e leggero)



PRENOTA: https://odeporica.wordpress.com/2024/06/26/con-la-luce-della-notte-camminata-meditativa-sotto-la-luna-piena/