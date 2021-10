Domenica 24 ottobre, dalle 15.00, Camminata tra gli olivi a Vicopisano, in collaborazione con l'associazione Nazionale Città dell'Olio.

Il punto di ritrovo è in Piazza Silvatici, davanti alla Pieve di Santa Maria a Vicopisano, Città dell'Olio. La partecipazione gratuita e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a turismo@comune.vicopisano.pi. it.

Partenza alle 15:00, durata 90 minuti per coprire una distanza di circa 2,5 chilometri su un cammino facile e suggestivo.

Dal centro storico del borgo il cammino si muoverà verso le prime pendici del Monte Pisano, con incursioni e performance teatrali di Azul Teatro, alla ricerca di emozioni ed esperienze legate a un luogo ricchissimo di storia e di tradizioni.

Sarà un bel pomeriggio autunnale per immergersi nella natura e nel benessere, con sorprese teatrali e di spettacolo e non solo.