Domenica 25 ottobre, dalle 9 alle 12.30, l’Associazione Verde Brillante di Pisa organizza una camminata sui Monti d’oltre Serchio, fra fenomeni carsici, natura e storia. L’evento, organizzato in collaborazione con il Gruppo Archeologico Vecchianese, sostiene i progetti di scolarizzazione in Madagascar dell'Associazione Mitia onlus, cui sarà devoluto parte del ricavato della giornata.

L’escursione partirà dal punto sottostante la grande cava dove si erge il santuario di Santa Maria in Castello di Vecchiano. Una volta arrivati quasi in prossimità del punto panoramico, si imboccherà il sentiero CAI fino ad attraversare un altopiano di tipo carsico per poi giungere a una grande dolina. Il percorso permetterà di esplorare la vegetazione spontanea di tipo mediterraneo e alcune delle forme tipiche del carsismo superficiale (epigeo).

Al rientro, il Gruppo Archeologico Vecchianese guiderà i partecipanti in vista al santuario di Santa Maria in Castello, complesso risalente all’anno 1136 e originariamente fortificato. L’edificio raccoglie interessanti reperti archeologici, ritrovati in zona.

Al termine della visita verrà offerto un piccolo rinfresco.

Il ritrovo è alle ore ore 8.45 presso il parcheggio della Coop in Via Provinciale Argine Vecchio 202, Vecchiano. E’ necessaria la prenotazione entro il 23 ottobre 2020 o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (25). In caso di maltempo la guida si riserva il diritto di rimandare o annullare l’evento.

L’Associazione Culturale Verde Brillante nasce a Pisa nel 2016 da un gruppo di persone appassionate di natura e di tutto quello che riguarda la promozione, la valorizzazione del territorio, in particolare di ciò che è legato all’ambiente, alla flora spontanea e alle tradizioni popolari. L’associazione si è ispirata, sia nel nome che nelle linee guida, al libro “Verde brillante” di Stefano Mancuso.



Info e iscrizioni: M.Luisa 3487026818 Daniela 3486609420 assverdebrillante@gmail.com. Contributo di partecipazione: adulto 15 €, bambino 8 € (per chi ha rinnovato la tessera del nuovo anno è previsto uno sconto di 3 €). La quota include la tessera dell’Associazione Verde Brillante, con copertura assicurativa RCT, ed il servizio offerto dalla guida ambientale escursionista abilitata secondo la L.R. 42/00.

Difficoltà: (E) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche. Sviluppo percorso: lineare – circa 6 km. Dislivello massimo: m. 118 slm. Durata: 3 ore, Incluse le soste. Occorrente: consigliate scarpe o scarponcini da trekking. Zainetto con acqua, materiale impermeabile (se necessario).