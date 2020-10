Camminata tra gli olivi a Vicopisano

Partenza alle 14 e alle 14.30 da Piazza Calvalca, nel borgo di Vicopisano, di due gruppi condotti da due guide, per un itinerario suggestivo tra natura e architettura, attraverso gli oliveti, alla scoperta dei gioielli del romanico vicarese: la Pieve di Santa Maria, la chiesa di Sant'Andrea in Nocciola e la chiesa di San Jacopo in Lupeta. La passeggiata sarà arricchita da piccoli momenti di spettacolo in cammino, a cura di Azul Teatro, e si concluderà sulla Strada dell'Olio dei Monti Pisani, all'Antico Frantoio del Rio Grifone, a Vicopisano, da dove si può ammirare una vista superba sulla Rocca del Brunelleschi, con una serie di degustazioni di olio extravergine IGP, sottozona Monti Pisani, bruschette, crostini toscani e vino.

Per informazioni e prenotazioni: www.viconet.it, turismo@comune.vicopisano.pi. it, comunicazione@comune. vicopisano.pi.it, 050/796581, 050/796525.