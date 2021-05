Riprendiamoci il Cammino: appuntamento con le camminate dell’Uisp Pisa

Le passeggiate nel mezzo della natura, con il ritorno alla zona gialla, tornano ad essere organizzate all'aria aperta alla scoperta del territorio.

Dopo il successo delle due precedenti giornate che hanno visto la partecipazione a distanza di tanta gente che ha condiviso foto e percorsi, domenica 9 maggio UISP Pisa organizza una passeggiata esperienziale in presenza.

Un percorso ad anello sulla Via dei Tre Colli immerso negli ulivi, sotto la guida di un’istruttrice qualificata di fitwalking, fino a scoprire l’apicoltura e il meraviglioso mondo delle api. Il ritrovo è fissato alle ore 09:00 in Piazza di Tre Colli a Calci, in prossimità del Santuario della Madonna delle Grazie per partire alle ore 09:10. Il costo della camminata è di 8€.



Per ulteriori informazioni contattate il Comitato UISP Pisa allo 050/503066 o tramite mail all’indirizzo pisa@uisp.it

Ricordiamo l’uso della mascherina, del gel disinfettante e di scarpe comode.