Camminate di benessere nella natura

L'ultimo anno ha messo a dura prova il nostro corpo e le nostre anime.

Ricominciamo a muovere il nostro corpo con il cammino per rimettere in azione la nostra mente, trasformando i movimenti in azioni consapevoli e rimettere in armonia anima e corpo

Lo facciamo organizzando 3 camminate di 1.30 - 2.00 ore con i bastoncini da Nordic Walking immersi nella natura

Aperte a chi ha già sperimentato il Nordic Walking e a chi ancora non lo conosce.

Il 15, 22 e 29 maggio alle ore 10

Per info ed iscrizioni contattare Cristina 3756342637