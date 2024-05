'Camminate urbane' Acli, si parte dai mulini di Orciatico

Orciatico e il suo borgo medievale, con l'antico castello di cui rimane una torre ben conservata e restaurata a metà degli anni '90 risalente ai longobardi, oggi nel territorio comune di Lajatico, sarà la prima tappa delle tre camminate urbane organizzate dalle Acli provinciali di Pisa, in programma sabato mattina (4 maggio) con ritrovo alle 10 proprio davanti al circolo della frazione (via Poggiarelli, 7).

Ci si sposterà nella campagna circostante, seguendo i sentieri che conducono ai ciò che rimane di due rari e antichi esempi di mulini a vento toscani, entrambi con corpo cilindrico ea due piani: il primo, risalente alla metà del '600, è quello di 'Fonterossa', cosiddetto per la presenza nelle vicinanze di una sorgente da cui sgorga un'acqua quasi rubino per il colore del terreno circostante. Poco oltre c'è il 'Mulino dei Fornelli' del 1761, chiamato così per l'abitudine degli agricoltori di scavare delle fosse nel terreno e bruciarvi stoppie e arbusti per rendere più fertili. Da qui la passeggiata prosegue esplorando i boschi di conifere e querce nei dintorni del Centro astronomico di Orciatico per poi fare ritorno al borgo. Un'ora e mezza di passeggiata o poco più.

Sarà così anche il pomeriggio di domenica 19 a Pontedera. Ritrovo alle 16.30 in Piazza dell'Unità d'Italia, di fronte al monumento dedicato alla Vespa, una camminata alla scoperta delle tante e importanti opere di arte contemporanea che colorano e animano il centro della città della Piaggio. Stessa cosa domenica 26, con partenza di nuovo da Orciatico (ritrovo alle 10 davanti al circolo Acli di via Poggiarelli) ma stavolta in direzione della Mofeta di Borboi, pozze fangose ??in ebollizione sul letto di un torrente, prodotte dalle emissioni naturali di anidride carbonica di origine geotermica, tipico fenomeno delle antiche aree vulcaniche e di cui, in Italia, vi sono solo altri due esempi (a Viterbo e Rapolano Terme).

Tutte le passeggiate sono gratuite e hanno una durata di un'ora e mezzo. E' consigliabile indossare scarpe da trekking e pantaloni lunghi e portarsi dietro un impermeabile o un k-way.