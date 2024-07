Cammino d'Etruria: a Lari docufilm sulla via Francigena

Venerdì 5 luglio alle 21, in piazza Giacomo Matteotti, a Lari, evento di promozione della cultura dei Cammini a cura di Cammini d Etruria odv con proiezione del docufilm sulla Via Francigena 'Road to Rome' e incontro con il presidente nazionale di Feder Cammini, la più grande federazione italiana di Cammini strutturati, Andrea Lombardi. Patrocinio di Associazione Europea Vie Francigene, Comune di Casciana Terme Lari, Misericordia di Lari e Pro loco 'Vivi Lari'. Ingresso gratuito. Un evento per incentivare anche la creazione di alloggi per gli escursionisti sul modello del Camino de Santiago.