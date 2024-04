'Il cammino dei canali', passeggiata a Ripafratta

Granduchi, poeti, santi e miracoli, paesi scomparsi: andiamo alla scoperta del mediceo Fosso del Mulino, percorrendone le sponde verdeggianti da Ripafratta a Rigoli, tra storie, leggende, personaggi e luoghi suggestivi raccontati dai volontari della Pro Loco di Ripafratta.

Per tornare al punto di partenza sfrutteremo invece gli argini del canale Ozzeri, ambiente unico per flora e fauna.



Ritrovo e partenza di fronte alla chiesa di Ripafratta alle ore 10:00; rientro previsto entro le ore 13:00. Parcheggio consigliato presso la stazione FS di Ripafratta.



Il percorso è interamente in piano, circa 6,5 km in tutto. Consigliamo di portarsi cappellino per il sole, acqua, e se necessari bastoncini da trekking e qualcosa da mangiare. In caso di maltempo l'iniziativa sarà rinviata.



L'iniziativa è a offerta libera e la prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento posti.