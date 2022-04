Cammino e yoga al Castellare

Un’esperienza di 'Cammino e Yoga' per concentrarsi su di sé entrando in sintonia con l’ambiente naturale del Monte Pisano. Una breve passeggiata dal Centro Parco Monte Castellare fino a Villa Bosniaski. Costruita nell’800 e conosciuta anche come 'Casa del Polacco', il rudere della villa riesce a mantenere un immortale fascino, grazie anche alla cornice naturale e al bellissimo affaccio sulla pianura pisana.



Al termine della passeggiata ci fermeremo per la pratica di Anukalana Yoga con Arianna. Chi vuole potrà sperimentare il barefooting!



Difficoltà: (E) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Dislivello massimo: indifferente

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 (di cammino escluse le soste)

PRATICA YOGA IN MEZZO ALLA NATURA: Anukalana Yoga pratica multilivello adatta anche ai principianti assoluti.

Ritrovo: Ore 9:30 Centro Visite Monte Castellare (Asciano Valle)

Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026

Iscrizione online obbligatoria

Contributo minimo consigliato: 20,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE e pratica Yoga) min 8 – max 20 persone



Occorrente: Consigliamo di indossare scarpe e abbigliamento comodi. In un unico zainetto si prega di portare acqua, repellente zanzare, tappetino leggero o telo per la pratica yoga.