Cammino e yoga al Castellare

L'Associazione Piedi in Cammino APS, in collaborazione con asd aps Arcadia, propone un'esperienza di 'Cammino e Yoga' per concentrarsi su di sé entrando in sintonia con l’ambiente naturale del Monte Pisano.

Una breve passeggiata condurrà dal Centro Parco Monte Castellare di Asciano fino a Villa Bosniaski. Costruita nell’800 e conosciuta anche come 'Casa del Polacco', il rudere della villa riesce a mantenere un immortale fascino, grazie anche alla cornice naturale e al bellissimo affaccio sulla pianura pisana.

Al termine della passeggiata sosta per la pratica di Anukalana Yoga con Arianna immersi in questo splendido contesto naturale.



Info e iscrizioni: www.piediincammino.it

