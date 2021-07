Cammino e yoga. Calci: valle buia

Un’esperienza di 'Cammino e Yoga' per entrare in sintonia con l’ambiente naturale ascoltando il proprio respiro, nel tentativo di connettersi più profondamente con i propri sensi e le proprie emozioni. Giunti alla Località Santa Lucia, negli oliveti dell’Az. Agricola Cristiana Ruschi – Agriturismo Al Palazzaccio, i partecipanti sosteranno per fare una pratica di Anukalana Yoga con Arianna.



Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 110 m.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 15 minuti (di cammino escluse le soste)

Pratica Yoga in Natura: Anukalana Yoga pratica multilivello adatta anche ai principianti assoluti

Ritrovo: ore 16:30 a Castelmaggiore – Parcheggio in Via del Fienilaccio (PI). Il rientro alle auto è previsto indicativamente entro le ore 19:30.

Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026 (solo per info via telefono, no sms, no whatsapp)

Iscrizione online obbligatoria: https://bit.ly/3z1PI8k





Contributo minimo consigliato: 25,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE e pratica Yoga) min 8 – max 15 persone.Occorrente: Consigliato di indossare scarpe e abbigliamento comodi. In un unico zainetto si prega di portare acqua, repellente zanzare, tappetino leggero più telo/lenzuolo 1 piazza da stendere a terra per la pratica yoga.

