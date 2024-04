Cammino d’Etruria, due giorni tra le colline pisane

Sta riscuotendo un successo crescente il Cammino d’Etruria, il nuovo percorso per gli amanti del trekking che inizia dal Tumulo del Principe Etrusco di via San Jacopo e termina a Chiusi, passando attraverso Volterra, per una lunghezza complessiva di oltre 410 chilometri.

Il prossimo 4 e 5 maggio, chi vorrà potrà cimentarsi in due tappe di questo cammino, promosso dal Cai di Pisa in collaborazione con l'Associazione Culturale Cascianese e l'associazione Odeporica di Crespina.

Percorso da Lorenzana a Lajatico, per circa 45 chilometri, tra colline, campi in fiore e borghi antichi. La partenza è prevista da Lorenzana, per poi passare da Crespina, Aiale, Lari (straordinario centro etrusco e medioevale) e Cascina Alta dove ammireremo un panorama antistante la chiesa davvero da non perdere. A Casciana Alta è prevista la sosta per la notte presso la Foresteria della Canonica recentemente restaurata. Il secondo giorno i camminatori si dirigeranno a Ceppato e Parlascio (dove si trova un’importante area archeologica etrusca), Sammuro, Morrona ed infine Lajatico. Notevole anche l’offerta culturale lungo il percorso: si potranno visitare oratori, giardini e chiese solitamente non aperti al pubblico.



Il Cammino d’Etruria è un sorprendente lungo viaggio nella terra del 'popolo delle città' (Rasna in etrusco) – così eran detti gli Etruschi nell’antichità – per condividerne l’identità più autentica e viva. Un nuovo modo, attivo e appassionante, sia di avvicinarsi ad una delle più affascinanti civiltà del nostro passato e scoprirne la sorprendente attualità, sia di riscoprire un territorio ricchissimo di bellezze artistiche ed ambientali attraverso il cammino lento e consapevole del viandante.