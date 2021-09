Cammino e yoga a Marina di Pisa: tra bosco e mare

Domenica 12 settembre l'associazione 'Piedi in cammino' organizza una breve passeggiata all'interno della Tenuta del Tombolo, accompagnata da una pratica di ascolto del respiro in cammino. Durante la camminata nel bosco, ricco di essenze mediterranee, pini, lecci e caducifoglie, sarà dedicato del tempo per la pratica di Anukalana Yoga con Arianna (pratica multilivello adatta anche ai principianti assoluti). Chi vuole potrà affrontare l’escursione in barefooting. La durata prevista di cammino, escluse le soste e la pratica yoga, è di circa 3 ore. L'itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile), lo sviluppo del percorso è ad anello.

Ritrovo: Ore 9:00 in Piazza Sardegna (Marina di Pisa). Il rientro è previsto entro le ore 12:30. Info: Guida GAE Francesca Origlia cell. 339 6836352. Le iscrizioni possono essere effettuate compilando l'apposito modulo sul sito: https://www.piediincammino.it/eventi/12092021/

Contributo minimo consigliato: 20,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE e pratica Yoga) min 6 – max 15 persone. Occorrente: Si consiglia di indossare scarpe e abbigliamento comodi. In un unico zainetto si prega di portare acqua, repellente zanzare, tappetino leggero o telo per la pratica yoga. Cos’è Anukalana Yoga: Anukalana vuol dire integrazione, Anukalana yoga è un approccio allo yoga che si sviluppa dalle radici del Tantra bianco per avvalersi dell’integrazione con tecniche Taoiste, Buddiste e Zen, ma anche delle ricerche moderne in tema di miofascia, bomeccanica ed osteopatia. È una pratica fluida e morbida in cui il respiro muove il corpo nel modo più naturale possibile, rendendo più facile abbandonare stress e tensioni.

Ogni partecipante dovrà essere fornito di gel igienizzante e di mascherina chirurgica o lavabile a norma (scelta ecologica), da tenere a portata di mano durante l’escursione ma pronta all’uso se si presenterà l’incontro con altri escursionisti e comunque se la Guida farà richiesta di indossarla.

Sarà vietato scambiarsi qualsiasi oggetto, cibo e bevanda tra qualsiasi componente del gruppo, compresa la Guida.