Cammino e yoga al Paduletto di San Rossore

Un'escursione per esplorare un’area che si presenta morfologicamente con rilievi dunali più secchi e aree depresse più umide, dove sono presenti le specie arboree predominanti in San Rossore. Sarà infatti lambita la Riserva Naturale del Paduletto, originatasi in una depressione del vecchio corso del Fiume Morto, per poi immergersi nuovamente nel bosco. Un’esperienza di 'Cammino e Yoga' per entrare in sintonia con l’ambiente naturale ascoltando il proprio respiro, nel tentativo di connettersi più profondamente con i propri sensi e le proprie emozioni. Una volta approdati sui grandi prati della Tenuta di San Rossore, si sosterà per fare una pratica di Anukalana Yoga con Arianna.

I dettagli

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: indifferente

Tempo di percorrenza: 1 ora e 15 minuti (di cammino escluse le soste)

Pratica Yoga in Natura: Anukalana Yoga pratica multilivello adatta anche ai principianti assoluti

Ritrovo: ore 16:30 Tenuta di San Rossore – Parcheggio nei pressi della Sterpaia (PI). Il rientro alle auto è previsto indicativamente entro le ore 19:30.



Per ulteriori nformazioni: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026 (solo per info via telefono, no sms, no whatsapp)

Iscrizioni al seguente link: https://www.piediincammino.it/eventi/17062021/

Contributo minimo consigliato: 25,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE e pratica Yoga) min 8 – max 15 persone.



Occorrente: Il consiglio è di indossare scarpe e abbigliamento comodi. In un unico zainetto si prega di portare acqua, repellente zanzare, tappetino leggero più telo/lenzuolo 1 piazza da stendere a terra per la pratica yoga.

