'CammiRata' intorno alla Certosa di Calci

Condivisione libera (gratuita) di una camminata, ammirando la natura.

Partenza dalla Certosa di Calci, anello intorno ad essa, salendo sui pendii alle sue spalle, da dove si godrà un panorama sulla vallata.



INFORMAZIONI SUL PERCORSO:



Lunghezza: 3,5 km

Altitudine massima: 160 m

Altitudine minima: 40 m

Difficoltà: Escursione facile. Adatto a ogni livello di allenamento.





COME PARTECIPARE:



La partecipazione è gratuita. Tuttavia, è necessario che il proprio numero di cellulare sia incluso in un gruppo WhatsApp dedicato all’evento.

Se si desidera procedere, cliccare sul seguente link per essere guidati da una procedura automatica che aggiungerà il vostro numero al gruppo:

https://chat.whatsapp.com/FdliGiBVW3oAfXg5KLMbAl



La sera precedente all’evento saranno fornite sul gruppo WhatsApp informazioni di riepilogo.



Ritrovo alle 14:30 di fronte alla certosa di Calci: https://goo.gl/maps/qHRgcZvBpajqguhr7



Per informazioni, contattare l’organizzatore: 3393849879 (Federico).



Si ricorda che le passeggiate dei CammiRatori sono autogestite e non guidate da alcuna guida ambientale escursionistica, né da altri professionisti; sono inoltre prive di copertura assicurativa in caso di infortuni.