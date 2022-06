Campi estivi al Museo della Grafica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In occasione delle vacanze estive il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) apre le sue porte ai bambini per tre settimane all’insegna dell’arte, della creatività e del gioco: 'Un tuffo nella creatività', per giovani artiste e artisti dai 6 agli 11 anni (i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria).

Ogni settimana sarà dedicata ad una tematica specifica che sarà affrontata sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche (stampa, tempera, acquerello, collage, tecnica dello strappo della carta, assemblaggio, tecniche miste). Durante ogni modulo i partecipanti creeranno un’opera concepita per dare spunto a giochi ed attività in famiglia e con gli amici. Alla fine di ogni settimana sarà consegnata l’opera finale del modulo.



• 4 – 8 luglio: 'A spasso nel tempo'

• 11 – 15 luglio: 'In fondo al mare…'

• 5 – 9 settembre: 'Un viaggio tra immaginazione e coraggio'*



Orario: 8:15 – 14:15

(merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)



Costo settimanale: 105 euro

*Riduzione del 10% per i figli/e dei soci Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno solo per la settimana dal 5 al 9 settembre.

Pagamento presso la biglietteria del Museo o tramite PagoPA



Per informazioni e prenotazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/06/campi-solari-2022/