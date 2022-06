Campi estivi al Sistema Museale di Ateneo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In occasione delle vacanze estive il Sistema Museale di Ateneo apre ai bambini le porte dell’Orto e Museo Botanico, del Museo della Grafica e della Ludoteca Scientifica per settimane all’insegna del gioco, tra arte, scienza e natura. I campi sono realizzati con personale interno e in collaborazione con Cus Pisa Junior, che a sua volta propone campi estivi all’insegna dello sport in sinergia con i nostri musei.



Orto e Museo Botanico - con Cus Pisa

https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/

Via Roma 56, Pisa

'Nei campi dell'Orto...'

Per giovani botaniche e botanici dai 6 agli 11 anni - numero massimo 15 partecipanti

(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)

In collaborazione con il CUS Junior.

• 20 – 24 giugno: 'Piante: le migliori amiche dell’uomo'

• 27 giugno – 1 luglio: 'Piante: le migliori amiche degli (altri) animali'

Orario: 8 – 14 (merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)

Costo settimanale: 105 € (comprensivo della quota di iscrizione al Cus Pisa)

E' necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica. Iscrizioni e pagamento presso la segreteria del CUS Pisa, Via Federico Chiarugi, 5, Pisa.



Museo della Grafica

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei, 9, Pisa

'Un tuffo nella creatività'

Per giovani artiste e artisti dai 6 agli 11 anni - numero massimo 12 partecipanti

(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)

• 4 – 8 luglio: 'A spasso nel tempo'

• 11 – 15 luglio: 'In fondo al mare…'

• 5 – 9 settembre: 'Un viaggio tra immaginazione e coraggio'*

Orario: 8.15 – 14.15 (merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)

Costo settimanale: 105,00 €

*Riduzione del 10% per i figli/e dei soci Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno solo per la settimana dal 5 al 9 settembre. Iscrizione on-line cliccando sulla settimana desiderata sul sito del Museo della Grafica.

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/06/campi-solari-2022/

Pagamento presso la biglietteria del Museo o tramite PagoPA



Ludoteca scientifica

(Museo degli Strumenti di Fisica) - con Cus Pisa

https://www.ludotecascientifica.it/

Area dei Vecchi Macelli, Via Bonanno Pisano 2/B / Via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni)

Per giovani scienziate e scienziati dai 6 agli 11 anni – numero massimo 15 partecipanti

(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)

In collaborazione con il Cus Junior.

• 18 – 22 luglio: 'Emozionanti avventure alla scoperta dei 'Perché?' dei piccoli scienziati'

• 25 – 29 luglio: 'Coloriamo la scienza e costruiamo idee'

Orario: 8 – 14 (merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)

Costo settimanale: 105 € (comprensivo della quota di iscrizione al Cus Pisa)

E' necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica

Iscrizioni e pagamento presso la segreteria del CUS Pisa, Via Federico Chiarugi, 5, Pisa



Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale

https://www.msn.unipi.it/it/

Per informazioni sui campi del Museo di Storia Naturale, consultare la pagina

https://www.msn.unipi.it/it/educazione/extrascuola/



Cus Pisa Junior

https://cuspisa.unipi.it/index.php/articolo-sx/campi-estivi.html

(anche in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo)

Cus Pisa, Via Federico Chiarugi 5, Pisa

Per giovani sportive e sportive dai 3 (nati nel 2018) ai 14 anni

• 13 giugno – 5 agosto, dal lunedì al venerdì

• 22 agosto – 9 settembre, dal lunedì al venerdì

Orario: 8 – 13 (Campo breve); 8 – 16 (Campo lungo)

Costo settimanale: Campo breve Junior e Baby 65 €; Campo lungo Junior e Baby 110 €

Informazioni: https://cuspisa.unipi.it/

Iscrizioni e pagamento presso la segreteria del Cus Pisa, Via Federico Chiarugi, 5, Pisa

E' necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica (solo per i maggiori di 6 anni)