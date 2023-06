Campi estivi sma 2023 - Gipsoteca di arte antica

In occasione delle vacanze estive la Gipsoteca di Arte Antica organizza una settimana di campi estivi all’insegna del gioco, tra arte, scienza e natura.



I campi sono realizzati con personale interno e in collaborazione con CUS Pisa Junior, che a sua volte propone campi estivi all’insegna dello sport in sinergia con i musei.





L’OFFERTA DELLA GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Per giovani archeologhe e archeologi dai 6 agli 11 anni

(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)



In collaborazione con il CUS Junior



Dal lunedì al giovedì il campo si svolgerà presso il Cus, dove un’operatrice museale svolgerà due ore di attività, indicativamente dalle 10:00 alle 12:00; il venerdì i partecipanti al campo visiteranno la Gipsoteca accompagnati dagli operatori del CUS.



3 – 7 luglio: “Atleti e sport nel mondo antico”

Orario: 8:00 – 14:30 (merenda al sacco a cura della famiglia. Il pranzo è offerto dal CUS e compreso nel costo settimanale)

Costo settimanale: 115,00 € (110 € per i figli/figlie dei dipendenti UniPi, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna e del Comune di Pisa) il costo comprende la quota d’iscrizione al CUS Pisa.

È necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica.



La consegna e il ritiro dei bambini avviene presso il CUS, luogo di svolgimento del campo.



Iscrizioni e pagamento presso la segreteria del CUS Pisa, Via Federico Chiarugi, 5, Pisa, entro il venerdì precedente l’inizio del campo estivo.