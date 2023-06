Campi estivi sma 2023 - Ludoteca scientifica (Museo degli strumenti di fisica)

In occasione delle vacanze estive il Sistema Museale di Ateneo apre alle bambine e ai bambini le porte del Museo della Grafica, della Gipsoteca di Arte Antica, dell’Orto e Museo Botanico e del Museo degli Strumenti di Fisica - Ludoteca Scientifica, per settimane all’insegna del gioco, tra arte, scienza, natura e sport.

I campi sono realizzati con personale interno e in collaborazione con CUS Pisa Junior, che a sua volta propone varie attività sportive nei suoi campi estivi, sempre in sinergia con i nostri musei.



LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)



Area dei Vecchi Macelli, Via Bonanno Pisano 2/B / Via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni)



Per giovani scienziate e scienziati dai 6 agli 11 anni - numero massimo 15 partecipanti(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)In collaborazione con il CUS Junior



12 - 16 giugno: “Escursione geologica nel Sistema Solare”

3 - 7 luglio: “Un sole che spacca le pietre: rocce, minerali e vulcani”



Orario: 8:00 – 14:30 (merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)Costo settimanale: 115,00 € (110 € per i figli/figlie dei dipendenti UniPi, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna e del Comune di Pisa).



Il costo comprende la quota d'iscrizione al CUS Pisa. È necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica.