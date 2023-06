Campi estivi sma 2023 - Museo della grafica

In occasione delle vacanze estive il Museo della Grafica organizza tre settimane di campi estivi all’insegna del gioco, tra arte, scienza e natura.



I campi sono realizzati con personale interno e in collaborazione con CUS Pisa Junior, che a sua volte propone campi estivi all’insegna dello sport in sinergia con i musei.





L’OFFERTA DEL MUSEO DELLA GRAFICA

Per giovani artiste e artisti dai 6 agli 11 anni – numero massimo 15 partecipanti

(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)



In collaborazione con il CUS Junior



10 – 14 luglio: “La macchina del tempo”

17 – 21 luglio: “Tutti in scena…a passeggio per Londra!”

4 – 8 settembre: “Tutti in scena…non è come sembra!”





Programma delle attività



Ogni settimana sarà dedicata ad una tematica specifica che sarà affrontata sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche (stampa, tempera, acquerello, collage, tecnica dello strappo della carta, assemblaggio, tecniche miste). Durante ogni modulo i partecipanti creeranno un’opera concepita per dare spunto a giochi ed attività in famiglia e con gli amici. Alla fine di ogni settimana sarà consegnata l’opera finale del modulo.





Orario: 8:00 – 14:30 (merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)

Costo settimanale: 115,00 € (110 € per i figli/figlie dei dipendenti UniPi, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna e del Comune di Pisa) il costo comprende la quota d’iscrizione al CUS Pisa.

È necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica.





Iscrizioni e pagamento presso la segreteria del CUS Pisa, Via Federico Chiarugi, 5, Pisa, entro il venerdì precedente l’inizio del campo estivo.