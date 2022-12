Campi natalizi nei Musei di Ateneo

In occasione delle vacanze natalizie il Sistema Museale di Ateneo apre alle bambine e ai bambini le porte della Ludoteca Scientifica – Museo degli Strumenti di Fisica e del Museo della Grafica, per trascorrere insieme giornate all’insegna del gioco, dell’arte e della scienza, in collaborazione con il Cus Pisa.



- LUDOTECA SCIENTIFICA - MUSEO DEGLI STRUMENTI DI FISICA

Cittadella Galileiana, via Bonanno Pisano, 2/B / Via Nicola Pisano, 25 (Largo Padre Renzo Spadoni) – Pisa

La Ludoteca Scientifica in festa si illumina di luci e colori: attraverso divertenti esperimenti scopriamo le proprietà della luce.

Età: 6-11 anni

28 e 29 dicembre 2022, ore 8:15 – 14:15

Merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia

Per informazioni: ludotecascientifica@gmail.com



- MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galileo Galilei, n. 9 – Pisa

Una Befana al Museo: un viaggio tra stampe, fotografie e colori

Età: 6-11 anni

4 e 5 gennaio 2023, ore 8:15 – 14:15

Merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia

Per informazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it





Costo: 30€ a giornata

Riduzione del 10%: figlie/i dei soci UniCoop Firenze e Coop Tirreno, figlie/i dei dipendenti dell’Università di Pisa, della Scuola Normale e della Scuola Sant’Anna



Numero minimo: 6 partecipanti – Numero massimo: 15 partecipanti



Necessario certificato medico per attività sportiva non agonistica

Iscrizioni e pagamento presso la Segreteria del CUS Pisa, via Federico Chiarugi, 5 – Pisa





Anche il CENTRO DI ATENEO MUSEO DI STORIA NATURALE organizza i campi natalizi.

via Roma 79 - 56011 Calci (Pisa)

Vacanze brillanti: tra luccichii, segreti e rarità del mondo naturale!

Età: 5 ½ – 12 anni

Dal 27 al 30 dicembre 2022 e dal 2 al 5 gennaio 2023, ore 8:30 – 16:30

Pasti e merende al sacco a cura della famiglia

Per informazioni e prenotazioni:

Feronia APS - www.feroniaguidetoscana.it, didattica@feroniaguidetoscana.it



Costo: 35 € quota giornaliera – 25 € mezza giornata (8:30 – 12:30)

Possibilità di iscrizione ad una sola giornata

Sconti e riduzioni (non cumulabili):



Riduzione di 3 € sulla quota giornaliera per le/i residenti del Comune di Calci