Campi pasquali al Museo della grafica

In occasione delle vacanze pasquali il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza i Campi pasquali: due giornate all’insegna del divertimento e della creatività per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.



PASQUA IN TUTTI I SENSI

6 e 7 aprile 2023, ore 8:15 – 14:15 (Merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)

Età consigliata: 6-11 anni



Proviamo a ‘osservare’ le opere d’arte non solo con lo sguardo, ma sfruttando anche gli altri sensi. Poi, come artisti in erba, divertiamoci a realizzare originali e colorate creazioni artistiche utilizzando la tecnica mista, ispirandoci alle opere esposte nella mostra in corso.



Costo: 33 € a giornata.

30 € per figlie/i dei dipendenti dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Sant’Anna, e per chi si iscrive a entrambe le giornate

Pagamento presso la biglietteria del Museo o tramite PagoPA



Iscrizioni online entro martedì 4 aprile, ore 13:00 al seguente modulo



Numero minimo: 6 partecipanti – Numero massimo: 15 partecipanti



Per informazioni: email – educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it; telefono: 050 2216059/070