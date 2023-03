Campi pasquali in Gipsoteca

La Pasqua in Gipsoteca si festeggia il 6 aprile con una mitica caccia alle statue e un laboratorio creativo, per scoprire la tecnica del calco e le collezioni della GIARA!



GIORNO E ORARIO

6 APRILE 2023 dalle 9:00 alle 13:00 (merenda a carico della famiglia)

DESTINATARI

bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

COSTO

€ 23,00 a partecipante € 20,00 per i figli dei dipendenti di Unipi, Scuola Normale e Sant’Anna

INFO E PRENOTAZIONI

educazione.gipsoteca@sma.unipi.it / tel: 050 2211278

È possibile iscriversi, via telefono o mail, fino a lunedì 3 aprile, ore 13:00.

Il campo sarà attivato con almeno 6 partecipanti.







(Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa)