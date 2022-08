Campi settembrini al Museo della Grafica 2022

Al rientro dalle vacanze estive, il museo non vi lascia soli ma vi aspetta per i campi settembrini organizzati nell’ambito del progetto “S-passo al Museo” promosso dalla Regione Toscana a cui aderiscono anche altri musei regionali.

“Un viaggio tra immaginazione e coraggio”

Dal 5 al 9 settembre

Per giovani artiste e artisti dai 6 agli 11 anni – numero massimo 12 partecipanti

(i bambini devono aver frequentato il primo anno della Scuola Primaria)



Programma

La settimana sarà dedicata ad una tematica specifica che sarà affrontata sperimentando con fantasia e creatività varie tecniche artistiche (stampa, tempera, acquerello, collage, tecnica dello strappo della carta, assemblaggio, tecniche miste). I giovani partecipanti creeranno un’opera concepita per dare spunto a giochi ed attività in famiglia e con gli amici che sarà loro consegnata alla fine della settimana.



Orario: 8:15 – 14:15 (merenda e pranzo al sacco a cura della famiglia)

Costo: 105,00 €

*Riduzione del 10% per i figli/e dei soci Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno.

Pagamento presso la biglietteria del Museo o tramite PagoPA.



Per informazioni e prenotazioni: https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2022/06/campi-solari-2022/