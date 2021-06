Campi solari 2021 con Arcadia al Monte Castellare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Arcadia è un’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale senza scopo di lucro, fondata nel 1998 con sede legale in Pisa. Oltre ad attività sportive e culturali, dal 2002 svolge in maniera continuativa ed esponenziale attività rivolte all’Infanzia e Adolescenza.



Mission Summer Camp 2021:



Non è la solita proposta di vacanza ma un modo di vivere insieme in cui i ragazzi, dai 6 ai 14 anni, sono i protagonisti di un’avventura che sfrutta le potenzialità della natura e del bosco per realizzare attività che aiutano la formazione del carattere e della vita di comunità.



La cornice in cui si svolgono le attività è di indubbio valore naturalistico, è l’Area Naturale Protetta di Interesse Locale Monte Castellare, valore del Patrimonio Ambientale delle aree protette A.N.P.I.L. “Monte Castellare – Valle delle Fonti” a pochi chilometri da Pisa un Paradiso ancora intatto. Il Centro visite del Parco e la Foresteria, da poco ristrutturate faranno da fulcro e daranno ospitalità alle attività proposte.



Due le possibilità di partecipazione alle VACANZE NATURA ARCADIA: DIURNA dal lunedì al venerdì c/o Il Centro Visite Monte Castellare e RESIDENZIALE dalla Domenica pomeriggio al Sabato pomeriggio c/o la Foresteria e Centro Visite Monte Castellare.



Avendo come base la vita di comunità, VACANZE NATURA ARCADIA si caratterizza per un clima di rispetto e di messa in gioco delle proprie capacità, che vengono continuamente stimolate durante il giorno con attività singole e di gruppo. Gli educatori, punti di riferimento essenziali, pongono l’attenzione sul percorso di ogni bambino favorendo la crescita individuale e di gruppo. Lo Staff che vede un Coordinatore per tutte le attività è tutto di maggiore età, formato per le attività proposte con pluriennale esperienza nel settore con Guida GAE e Scuola Scout.



Per tutte le info e le Iscrizioni:

visita il Sito Web indicato a Inizio Pagina https://www.asdarcadia.com/campi_solari_6_14/

oppure scrivi una mail a info@arcadiapisa.it o telefona al +39 349 38 88 809.