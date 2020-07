Camposanto, battistero e aperipizza in compagnia

Sopri Pisa e goditi un aperipizza in compagnia all'ombra della TORRE

La bellezza di Piazza dei Miracoli acquisisce un fascino superlativo sul finire della giornata.

Prenditi del tempo per guardare con occhi diversi il luogo più famoso al mondo della città di Pisa: Piazza dei Miracoli!! Non sei mai entrato nel meraviglioso Camposanto? Né nel Battistero? Dai allora ti aspetto!!

E vuoi un motivo in più per venire? Alla fine del tour ti aspetta un aperipizza da condividere in compagnia.

Per prenotare o informazioni anche via WhatsApp 3479752183