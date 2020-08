Camposanto e aperipizza, gli incontri del sabato

Ultimo evento serale del mese di agosto degli "incontri del sabato con Roberto", quando la Piazza dei Miracoli cambia il proprio aspetto tra luci, ombre, simbologie medievali e leggende. I monumenti costruiti nel medioevo erano come libri aperti da leggere per i fedeli che leggere e scrivere non sapevano. Venite a scoprire ciò che, ancora oggi come in passato, i monumenti della Piazza di Pisa più famosa al mondo ci raccontano di loro.

Entreremo all'interno del meraviglioso Camposanto dove si concentra tutta la storia della città di Pisa, dall'epoca Etrusca fino ad arrivare ad oggi. Termineremo il tour con un abbondante e piacevole APERPIZZA all'aperto da condividere in compagnia. Vi aspetto.. info e prenotazioni anche via WhatsApp 3479752183

Compreso nel prezzo: visita guidata, ingresso al Camposanto, utilizzo di radioline con auricolare per tutto il tour, aperipizza.