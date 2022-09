Candore immortale: il nuovo libro di Luca Nannipieri celebra Antonio Canova

Mercoledì 14 settembre 2022, ore 17.30, presso la Gipsoteca d'arte antica dell'Università di Pisa (Piazza San Paolo all'Orto, 20), la Libreria Pellegrini riprende le proprie attività di promozione culturale ed editoriale dopo la pausa estiva.



Si ricomincia con un ospite d'eccellenza, il critico d'arte Luca Nannipieri, che presenta in città, in anteprima nazionale, il suo "Candore immortale", in uscita per i tipi Rizzoli.



Il libro è strutturato in due parti: alla prima parte, un romanzo, segue un'appendice contenente l'elenco preziosissimo dei capolavori e manoscritti che Antonio Canova riportò in Italia, dopo la fine di Napoleone, e ora visitabili nei nostri musei e nelle nostre collezioni, tra cui il celebre Laocoonte che l'imperatore portò al Louvre di Parigi e che fu restituito a Roma nel 1815.



L'incontro si svolge in occasione delle celebrazioni dei 200 anni della morte del genio di Antonio Canova, che vedranno ricordare il grande artista in numerose città italiane.



Introduce l'assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.



Ingresso libero.