"Cantarido", venerdì 1 aprile musica e cabaret alla Stazione Leopolda

Venerdì 1 aprile, alle 21.30, andrà in scena alla Stazione Leopolda "Cantarido", uno spettacolo che "fa bene alla salute" unendo il ritmo della musica con quello dei tempi comici e del cabaret.

C’è il mitico Giovanni Bondi, attore comico labronico e unico vero maestro livornese, il cantastorie e scrittore Enrico Faggioni sempre da Livorno, poi ci sono i due cabarettisti toscani doc Massimo Kai e Antonio Mastrovincenzo, ancora da Livorno ma anche da Rosignano le gag del tabaccaio Nico Pelosini, il duo Alessandro Gelli e Jerry Potenza reduci dai tanti successi cinematografici e il cabarettista lucchese Matteo Cesca, volto notissimo in Colorado Cafè. Si fa un passo dentro la musica con l’ex stella di Videomusic Johnny Parker e non manca la principessa e ballerina, la cascinese Silvana Isolani mentre si chiude con le magiche chitarre acustiche dei Trenta Corde, Andrea Lombardi e Riccardo Carboncini. Questa è solo la prima puntata di Cantarido che ha già in programma altre date a partire da maggio fino al pieno dell’estate e nei programmi c’è anche il progetto di arrivare in televisione. Cantarido è anche una maniera per ripartire con gli spettacoli e i teatri dopo la lunga chiusura.

Per Info

Biglietto 10 euro. Si accede con il green pass.

Info e prenotazioni: 346 974 4065