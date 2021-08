Il cantautore Giacomo Lariccia a La Nunziatina

Venerdì 27 agosto, alle 19, è la volta del cantautore Giacomo Lariccia nel giardino de La Nunziatina, nel centro di Pisa. Giacomo Lariccia è un cantautore che lascia l’Italia e trova l'America in Europa. Dopo aver percorso in autostop le autostrade d'Europa, chitarra in spalla, Giacomo Lariccia si innamora di Bruxelles. Pianta le tende, si diploma in chitarra e pubblica il suo primo disco da chitarrista. Un giorno, dopo anni passati a suonare in festival di jazz in giro per il mondo, scopre la potenza della parola, inizia a scrivere canzoni e in sette anni pubblica tre dischi come cantautore. Tre volte finalista al Premio Tenco, Lariccia sarà in Toscana per un breve tour con Suoni Ricaricabili, di cui una tappa proprio a Pisa, nel giardino de La Nunziatina. L'ingresso è gratuito.

