CantinaJazz ad Acciaiolo

Debutta la stagione estiva di CantinaJazz 2024, dom. 28 luglio, sul terrazzo panoramico del ristorante “Il Rifocillo”, enclave del Caseificio “Busti – Formaggi di Famiglia“, all’Acciaiolo di Fauglia (PI), e chiaramente avrà una delle colonne portanti nelle rarità casearie che Busti schiererà in degustazione.



Protagonista enologico, la Cantina “I Giusti e Zanza”, sempre di Fauglia, che vanta un palmarès di alta levatura: tutti i vini in degustazione hanno ottenuto valutazioni di almeno 92/100 in tutte le principali guide. Da un lato i mastri casari del Busti e gli esperti degustatori dell’ONAF, dall’altro i vigneron de “I Giusti e Zanza” insieme ai sommelier dell’AIS, hanno dato vita a un delizioso contrappunto tra degustazione di formaggi e di vini, su cui si inserirà la terza (non per importanza) protagonista: la musica del CantinaJazz quintet, impreziosita dalla voce di Elisa Mini, che per l’occasione presenterà anche brani originali arrangiati in modo di tradurre fedelmente armonie gustative in armonie musicali. Assaggeremo anteprime assolute (la mozzarella di bufala, al suo esordio), perle casearie non in commercio e degustabili solo presso il Caseificio, come il Gran Riserva invecchiato ben 54 mesi, e I Tre Latti di Lari, stagionato in grotta per 30 mesi. Chiuderemo come di consueto con le note esotiche del Caffè Trinci.



Appuntamento, per chi vuole approfittare della possibilità di visitare il caseificio, dalle 19:30 (tre turni a distanza di 20 min l’uno dall’altro: le indicazioni sono sulla pagina di prenotazione), o altrimenti direttamente alle 20:30 per l’inizio di CantinaJazz. In entrambi i casi, al vostro arrivo sul terrazzo del Rifocillo (in caso di maltempo saremo all’interno del ristorante) sarete accolti da un long-drink dissetante (adatto alla stagione torrida che stiamo vivendo) accompagnato da una Bruschetta di pane toscano DOP con Olio EVO Roncione IGP Busti. Il primo vino in degustazione è il Nemorino bianco 2023, suadente blend di trebbiano e semillon in pari quantità, un bianco elegante ma di struttura, che accompagnerà una Caprese con mozzarella di bufala Busti, dove, come dicevamo, la mozzarella di bufala è al suo debutto pubblico, primo esempio di mozzarella di bufala prodotta in provincia di Pisa! Nel secondo momento è di scena uno dei due top di gamma della Cantina I Giusti e Zanza, il Perbruno 2021, eccellente esempio di syrah vellutato e potente insieme, con delle indomabili note di pepe caratteristiche dell’uvaggio, che fanno pendant con il Cacio e pepe che verrà preparato a vista sul padellone sistemato anch’esso sul terrazzo. Poi viene il turno del Belcore 2020, in prevalenza sangiovese con aggiunte di merlot: sicuramente un uvaggio più comune per il territorio, ma interpretato con raro successo: vino di gran corpo con una varietà notevole di sentori molto espressivi. Un vino adeguato per accompagnare un piatto ricco e sapido come pochi: una degustazione di rarità casearie tra cui Gran Riserva (54 mesi) e Tre Latti di Lari (30 mesi) abbinati con miele e mostarda di pere, accompagnata da insalatina estiva con Fresco Pecora Biologico Crosta Fiorita. Sul dolce, una Ricotta Busti con marmellata di frutti di bosco della Garfagnana berremo una sorpresa preparata dal Rifocillo. Infine, speriamo decisamente appagati, gusteremo le note esotiche e gli aromi orientaleggianti del Caffé Trinci nella selezione Supercrema. La degustazione dei vni sarà condotta dal delegato AIS-Pisa Alessandro Balducci, e i sommelier della delegazione si prenderanno cura del servizio dei vini; il delegato ONAF-Pisa Marco Franchini guiderà la degustazione dei formaggi.



Il repertorio musicale avrà molto materiale con cui sbizzarrirsi: passare da un bianco relativamente delicato da poter essere abbinato a una caprese, a un sangiovese elegante ma tanto potente da stare al pari a un formaggio stagionato 24 mesi, significa commentare una scala di intensità e varietà di sapori davvero molto ampia, e, di conseguenza, la possibilità di saccheggiare un repertorio vastissimo, dal jazz standard, al blues alla canzone italiana. Il CantinaJazz quintet, per l’occasione composto da: Andrea Garibaldi (piano), Mirco Capecchi (c.basso), Andrea Melani (batteria), Moraldo Marcheschi (sax), Elisa Mini (voce), con la direzione artistica di Emiliano Loconsolo, accetta la sfida: si insinuerà nel contrappunto tra vini e formaggi, trasformando in melodie musicali le tante emozioni gustative che questo evento non mancherà di suscitare.



Quota di partecipazione, onnicomprensiva e non frazionabile: 45 euro/persona. Tutti i dettagli e le istruzioni per la prenotazione online sulla pagina dell'evento: https://www.cantinajazz.com/event/busti/

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi nella procedura di prenotazione chiamare/whatsapp il 320 878 7288



Questo evento è stato organizzato grazie al contributo del Gruppo Forti Holding; in convenzione con Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Pisa, in collaborazione con la delegazione AIS-Pisa e la delegazione ONAF-Pisa, e con sostegno di IPWebSite per l'ambiente digitale.