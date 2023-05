Cantinajazz al Cavatappi chiude la stagione invernale

Venerdì 19 maggio alle 20:30, al ristorante Cavatappi-Spiritojazz di Calcinaia, chiude la rassegna "invernale" di CantinaJazz con un evento pirotecnico! Tre inedite sorprese: una Cantina giovane ma già a livelli di eccellenza ampiamente riconosciuti (tutti i vini in degustazione hanno ricevuto almeno 90/100 da James Suckling) e una formazione musicale italo/tedesca per una performance sicuramente di livello internazionale e un liquore appena insignito di un prestigioso premio internazionale. La cantina protagonista è Le Falene, realtà recente (ha esordito nel 2016) e ancora piccola, ma con lo sprint di un razzo. Merito certamente dei due fondatori: Vincenza Folgheretti, colonna portante dell’enologia italiana, consulente di rinomate Cantine sia in Italia che all’estero, e Massimo Casagrande, agronomo e direttore di importanti Cantine come Castellare di Castellina e Rocca di Frassinello.





La quota di partecipazione onnicomprensiva e non frazionabile è di 45 euro. Ulteriori dettagli e le istruzioni per la prenotazione online (obbligatoria) alla pagina dell'evento sul nostro sito:

https://www.cantinajazz.com/event/cava5/



Questo evento è stato organizzato grazie al determinante supporto della Fondazione Pisa, in convenzione con il Corso di Studi in Viticoltura Enologia dell’UniPI, la delegazione AIS Pisa, del club Cavatappi-SpiritoJazz e ha il patrocinio del Comune di Calcinaia.