Cantinajazz al Cavatappi con Torre a Cenaia, l'emiliano Loconsolo Quintet e tanti altri!

Se non conoscete il Cavatappi di Calcinaia, la cantina Torre a Cenaia, il Caffé Trinci o l’Emiliano Loconsolo quintet, non potete perdervi questa serata perché ciascuno dei quattro vale la pena già da solo.



Il Cavatappi-Spiritojazz, è un tempio della buona cucina, è da sempre un punto di riferimento per chi gradisce il buon vino (per dieci anni è stato il luogo dove si sono disputate le finali della Guida Vini de L’Espresso) ed è la sede di Spiritojazz, la maggiore associazione jazzistica della Valdera, infatti ospita un ricco calendario di eventi jazz di primissimo piano.

Torre a Cenaia è una delle cantine più grandi della provincia di Pisa, sia per quantità che per qualità, e in questa serata ha deciso di stupire il pubblico come più non si potrebbe: non solo presenta 5 vini, dalla bollicina di benvenuto, ai suoi rossi di punta, al Dolce peccato che chiude la degustazione, ma ha in serbo delle sorprese finali, che non possiamo rivelarvi, perché non ce le hanno rivelate.

Del Caffé Trinci, presidio SlowFood, diciamo che è un mondo di ricerca e sensorialità sul caffé e sugli aromi esotici di questa bevanda ormai irrinunciabile per sottolineare adeguatamente i momenti importanti del giorno.

L‘Emiliano Loconsolo quintet, poi, nelle sue caleidoscopiche variazioni, è il punto di incontro di tanti musicisti di grande levatura, che mettono tutta la loro passione per tradurre in musica le armonie di sapori e di profumi del vino, e che anche in questa serata offrirà una lettura musicale originale, parallela al percorso gustativo.





La quota di partecipazione alla serata è di 45 euro a persona, onnicomprensivi di cena, degustazioni e concerto. per prenotare e versare la quota, seguire il link al sito. In caso di problemi, o per ulteriori informazioni, chiamare il: 320 8787288.