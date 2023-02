Cantinajazz: degustando le marche al Cavatappi

Con un pensiero rivolto a tutte le donne (siamo vicini all'8 marzo) una degustazione 'esotica' per CantinaJazz: incontro con i vini marchigiani, firmati Degli Azzoni Avogadro Carradori in quel di Montefano (MC) che schiera alcune perle enologiche che valgono sicuramente la pena, a partire dal raro maceratino (o ribona, o anche grechetto marchigiano), uvaggio bianco riscoperto in tempi recenti, molto interessante ma coltivato pochissimo, che qui viene presentato sia nella forma di vino fermo, che nell'ancor più raro passito. Tra i rossi spicca il Passatempo, esemplare montepulciano in purezza singolarmente espressivo. Una collaudata ed altrettanto espressiva formazione dell'Emiliano Loconsolo quintet appaierà vino e musica: Andrea Garibaldi (piano), Nino Pellegrini (contrabbasso), Marco Simoncini (batteria), Moraldo Marcheschi (sax), Emiliano Loconsolo (voce e direzione artistica). La superba cucina del Cavatappi ha confezionato un menu di tradizione maceratese e l'evento si chiuderà sulle note aromatiche del Caffé Trinci. Ad Alessandro Balducci, relatore AIS-Pisa che condurrà le degustazioni, stavolta chiederemo di parlare in dialetto maceratese!



La partecipazione all'evento comporta il pagamento di una quota di 45 € onnicomprensiva e non frazionabile. Le istruzioni per prenotare online e pagare la quota, insieme con tutti i dettagli, sono disponibili alla pagina web:



https://www.cantinajazz.com/event/cava3



Questo evento è stato organizzato grazie al determinante supporto della Fondazione Pisa, in convenzione con il Corso di Studi in Viticoltura Enologia dell’UniPI, la delegazione AIS Pisa, del club Cavatappi-SpiritoJazz e ha il patrocinio del Comune di Calcinaia.