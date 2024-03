Cantinajazz - di che pasta è il jazz?

Di che pasta è il Jazz? parafrasando Marlowe ci verrebbe da rispondere “della stessa pasta di cui son fatti i sogni”. I partecipanti cercheranno di scoprirlo grazie a quest’unico appuntamento primaverile di Enostesie nei Borghi, che porta a S. Romano (frazione di Montopoli V.d’A.) per una full-immersion in uno degli alimenti più rappresentativi dell’Italia: la pasta! In questo borgo, infatti, il Pastificio Morelli ha creato il Museo della Pasta, con collezioni di strumenti di lavorazione e documentari sui processi di produzione lungo gli ultimi 150 anni. Per quanti potranno essere al Museo già alle 19:30, sarà possibile fare una visita guidata e rendersi conto del mutamento non solo tecnologico, ma anche di gusti, intervenuto negli ultimi due secoli. Alle 20:30 un CantinaJazz veramente singolare: il percorso eno-gastronomico, tenuto a braccetto dai vini della Fattoria Uccelliera e dai piatti del ristorante Mo, annesso al Museo, si snoda tra un caleidoscopico assortimento di paste diverse (da quelle integrali ai grani antichi, da quelle di lenticchia a quelle al germe di grano) accompagnate dal vino opportuno e, naturalmente, in abbinamento con la musica appositamente studiata per ricalcare sapori e profumi. Persino il dolce sarà di pasta! I partecipanti avranno modo di sperimentare di che pasta è il Jazz, grazie alla voce di Giacomo Riggi e alla musica di un CantinaJazz nella rara formazione del Trio, che ottimizza lo spazio senza perdere in espressività. La cura e la presentazione dei vini saranno come sempre affidate alle sapienti mani della delegazione AIS-Pisa.