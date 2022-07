Cantinajazz, Enostesie nei Borghi 3: Montescudaio

Montescudaio, membro di diritto del club dei 'Borghi più belli d'Italia', accoglie il terzo appuntamento di 'Enostesie nei Borghi 2022' nel suo punto più panoramico da cui si gode una vista senza pari sul mare di Cecina e sulle colline circostanti. Il percorso gustativo vede protagonista enologica la Tenuta la Macchia, espressione del borgo e azienda dalla notevole creatività che propone quattro vini di eccezionale espressività, baciati da annate decisamente propizie. Il percorso terminerà con l'Amaro da Pisa del liquorificio Malloggi e il caffè Trinci. Protagonisti nel piatto, il Catering del Quore, importante realtà sociale, e il Salumificio Sandri, altra notevole realtà di Montescudaio.



Ma veniamo ai dettagli: l'accoglienza, spumeggiante, profumata e molto fresca è del Continuo, brut rosé, metodo charmat di uve merlot e petit verdot. che verrà accompagnato da delle polpettine di ricotta e melanzana e dalla pancetta del Salumificio Sandri. Nel secondo momento è di scena l'Aryah 2021, sontuoso sauvignon, veramente da manuale, con uno spettro olfattivo amplissimo e un ottimo impatto in bocca. A questo si accompagnerà una degustazione di salumi Sandri e un'insalatina di finocchi, mele e arance. Il terzo momento è un esercizio di stile rispetto al primo: il Materia 2021, infatti, è fatto con le stesse uve del Continuo, ma vinificate in rosato fermo. Senza la bollicina e con un tono alcolico più intenso, sale parecchio di corpo e accompagna delle lasagne al ragù bianco di bovino della Maremma del Sandri. Infine lo Scutum, l'unico rosso della serata e della Tenuta la Macchia: merlot, cabernet sauvignon e petit verdot a formare un trio di struttura e di notevole robustezza (13,5%) e dai forti sentori fruttati e floreali, che si abbinerà a uno spezzatino di suino toscano del Sandri con patate. Gli ultimi gradini in questa scala di piacevolezza, sono occupati dall'Amaro da Pisa del liquorificio Malloggi e dal caffé Trinci: il primo tenta di esprimere in un liquore d'erbe il sentore di Pisa, il secondo, con la miscela oro, delizia il palato con gli aromi orientali dell'arabica. E, dulcis in fundo, il Catering del Quore confeziona una crema di mascarpone con biscotto artigianale per mettere il sigillo a questo lunghissimo percorso gustativo.



Alessandro Balducci, delegato AIS Pisa, guiderà nella ricerca di profumi e sentori dei vini, mentre i sommelier della delegazione cureranno il servizio. L'appuntamento è per venerdì 22 luglio alle 20:30 in Piazza del Castello, ma c'è la possibilità di fare un tour del borgo, con partenza alle 19 da piazza Eberstadt.

Gli squilli di tromba di Alessio Bianchi risuoneranno fino al mare, mentre la voce di Emiliano Loconsolo accompagnata anche da Andrea Garibaldi (piano), Marco Simoncini (batteria), Nino 'swing' Pellegrini (c.basso), canterà dei vini in degustazione, dalla vivacità del Contnuo, la bollicina iniziale decisamente intrigante, alla personalità volitiva e avvolgente dello Scutum.



La rassegna 'CantinaJazz - Enostesie nei Borghi' è stata realizzata grazie al supporto della Fondazione Pisa, col patrocinio della Provincia di Pisa, in convenzione col Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Pisa, e in collaborazione con la delegazione AIS-Pisa, con la condotta SlowFood Pisa e Monte Pisano e con l'app enoturistica Vinis. Questo terzo evento ha anche il patrocinio del Comune di Montescudaio.



La quota di partecipazione all'evento è di 45 € e comprende tutto, la cena, la degustazione e il concerto. Le prenotazioni si effettuano online, pagando con PayPal o con una qualunque carta di credito. Tutti i minimi particolari sulla serata e il link alle prenotazioni sono su questa pagina web:

https://www.cantinajazz.com/event/borghi3

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi nella procedura online: 320 8787288 (tel/whatsapp).