Cantinajazz - Enostesie nei borghi 1: Lorenzana

L’alloro di Lorenzana cinge il primo appuntamento alla scoperta delle Enostesie nei Borghi con cui CantinaJazz riprende i suoi eventi multisensoriali dopo una pausa di quasi due anni dovuta alla pandemia. Ricca di storia (fondata prima dell’anno 1000), arte e scienza, Lorenzana è una piccola e gustosa perla, intima ed accogliente. L'appuntamento è per ven. 24 Giugno 2022, a Lorenzana in Piazza Pellegrini (già Piazza Tripoli). Alle 19:15 partirà un tour alla scoperta del borgo (20 min, percorso urbano, per chi è interessato a scoprire questo borgo). Alle 20 inizierà CantinaJazz con un percorso eno-gastro-musicale da brividi: cinque i vini in degustazione, di Torre a Cenaia e della Fattoria Uccelliera.



Apre le danze il Cenaja Vermentino 2021, cru di Vermentino di Torre a Cenaia, esemplare di una linea relativamente nuova di vermentini “di struttura”, invecchiati sulle bucce e dal gusto deciso e non banale, che l’Osteria dei Vecchi Sapori, gloria della ristorazione locale, abbina a un Crostino al Formaggio Blu di Mucca Erborinato con Mardorle e Miele dell’Isola di Pianosa. Nel momento successivo è protagonista il Ficaia 2021, pinot bianco in purezza della Fattoria Uccelliera: l’abbiamo servito in altre annate di CantinaJazz, ma nessuna ha raggiunto questo elevato grado di piacevolezza e di intensità (e di grado alcolico: 13,5%). Il Ficaia si sposerà con un Carpaccio Di Manzo Servito con Pecorino Stagionato in Grotta e Grissini ai Cereali. Nel terzo momento è di scena il Cenaja Rosato di Syrah 2021, un esempio notevole, diremmo “da studiare”, di un rosato suadente, elegante e molto espressivo: in modo inconsueto ma certamente azzeccato di presentare un syrah. Nel piatto avremo i Maccheroni del Pastificio Martelli al Ragù Tradizionale di Mucco Pisano. A questo segue un immancabile protagonista di una cena tradizionale sulle colline pisane: la Fattoria Uccelliera presenta il suo pluri-premiato Chianti Riserva 2016, che incarna l’anima dei colli pisani in un riuscitissimo blend di sangiovese e canaiolo, che verrà accompagnato da un Arrosto di Scamerita di Cinta con Sale di Volterra e Pepe Rosa servita con la sua salsa e patate al forno. Per chiudere in bellezza e in allegria, la Fattoria Uccelliera presenta il suo S. Colombano spumante dolce, mentre Andrea Di Cocco patron dell’Osteria, sforna la Crema al Mascarpone servita con pistacchi e, proprio in chiusura, il Caffè Trinci ci regalerà le note balsamiche e orientali della sua Selezione Oro. La degustazione guidata dei vini è affidata al delegato della A.I.S-Pisa, Alessandro Balducci, mentre i sommelier della delegazione cureranno il servizio.



Per reggere il livello gustativo, uno strepitoso e agguerrito quintetto jazz guidato dalla “voce di CantinaJazz” Emiliano Loconsolo, tradurrà in musica le emozioni gustative e farà innamorare i presenti dei suoni, dei sapori e delle arie del borgo. Sul palco, accanto ad Emiliano, suoneranno: Riccardo Galardini (chitarra), Fabio Di Tanno (contrabbasso), Andrea Melani (batteria), Moraldo Marcheschi (sax). Il repertorio spazierà da brani giovanili e freschi dei primi bianchi e rosati, al blues più standard del Chianti, alle note spensierate della bollicina dolce.



Tutto il cartellone estivo "Enostesie nei Borghi" è stato allestito grazie al determinante contributo della Fondazione Pisa, col patrocinio della Provincia di Pisa, in convenzione con il Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Pisa, e in collaborazione con la delegazione A.I.S. di Pisa, con la condotta SlowFood di Pisa e Monte Pisano, e con l'app enoturistica Vinis. Questo evento di apertura ha il supporto del Gruppo Forti Holding e il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana. La quota di partecipazione, tutto incluso (cena+degustazione+concerto), è di 45 €/persona.



Per informazioni: 320 8787288.