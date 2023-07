Cantinajazz, Enostesie nei borghi: appuntamento a Santa Maria a Monte

L'evento di S. Maria a Monte apre la rassegna Enostesie nei Borghi 2023. Appuntamento domenica 9 luglio dalle 19 con un tour, gratuito e opzionale, con partenza da Piazza Vittoria e per la durata di circa 45 min. Alle 20:30, alle Scuderie di Villa Mori, stupenda location con vista sul borgo e sulla vallata, inizierà CantinaJazz che nutre i sensi, corpo e spirito. La scaletta in cinque tappe (anzi sei contando il caffè) celebra profumi e sapori del borgo con contaminazioni anche remote e vede protagonisti "di casa" la Cantina Degli Azzoni Avogadro Carradori, di Pontedera, e il Salumificio Rosi, proprio di S. Maria a Monte, per delle degustazioni multiple, di vini e salumi composti in succulenti piatti dall'Elena Catering.

Dell'accoglienza si incarica il Beldiletto, rarissima bollicina di maceratino, presentato con ottimo riscontro di pubblico e critica nell'evento di marzo scorso, scelto dal Conte Brando come stretta di mano per iniziare la serata. L'entrée che lo accompagna è una insalatina di farro al pesto e parmigiano con lardo Rosi, uno dei più delicati e saporiti insieme che abbiamo mai assaggiato. La degustazione vera e propria inizia da Le Fonticchie 2022, riuscitissimo esempio di vermentino, aromatico e solare, che accompagna una degustazione di salumi Rosi con sformatino di verdure. Sarà quindi la volta del Ros-è 2022, rosato al 100% di sangiovese di singolare forza e freschezza, appaiato con delle lasagne bianche di verdura e salsiccia Rosi.

Il crescendo della degustazione porta al rosso: un Chianti 2019, autentico portavoce dei sapori del territorio, in bilico tra gioventù e maturità, che viene accompagnato dal carré di maiale del Rosi con spadellata di verdure di stagione. Il viaggio tra i vini Degli Azzoni chiude in bellezza con il Baciamano, qui nell'edizione 2013: vinsanto di 10 anni ottimamente portati, con la dominante dolce che sfuma in un mandorlato delicatissimo che rigenera la bocca. Per questo, l'Elena Catering prepara una crema pasticcera alla sbriciolata di cantuccino. Il servizio dei vini è a cura di AIS-Pisa: il delegato Alessandro Balducci condurrà la degustazione. Mentre la degustazione enologica termina qui, non chiude la serata, che invece cala il sipario sulle note esotiche del Caffè Trinci Selezione Oro, grande gloria di Cascine di Buti.

Come tradurre in musica un ventaglio così ampio di aromi e sapori? Lo studio musicale dei vini, affidato a Emiliano Loconsolo, sarà interpretato dal vivo da una formazione agguerritissima del CantinaJazz Quintet composta da Andrea Garibaldi (piano), Nino "swing" Pellegrini (c.basso), Andrea Melani (batteria), Moraldo Marcheschi (sax) e Giacomo Riggi (voce). Tra gli intricati sotterranei di S. Maria a Monte, il CantinaJazz quintet farà risuonare canzoni che dalle note schiettamente estive dei vini iniziali, toccheranno la maturità strutturata del Chianti, per finire sulle note spensierate del Baciamano.

La quota di partecipazione, onnicomprensiva e non frazionabile è di 45 euro/persona: è obbligatorio prenotare online (vedere il link al sito web in questa pagina). Per ulteriori informazioni e contatti diretti mandare un whatsapp a: 320 8787288.



L'evento è stato organizzato con il determinante sostegno della Fondazione Pisa, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di S. Miniato e del Gruppo Forti Holding, in convenzione con il il corso di studi in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Pisa, in collaborazione con l‘AIS-Delegazione di Pisa, con SlowFood condotta di Pisa e Colline Pisane, con Vinis "enoturista con un click" e con il supporto di IPWebsite. L'iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Pisa.