Cantinajazz - Enostesie nei borghi 3: Terricciola

Anche per la seconda edizione di 'Enostesie nei Borghi' l’ultima parola spetta a Terricciola, la Capitale del vino pisano, che quest’anno ospita con uno dei percorsi eno-gustativi più ricchi di tutta la (ventennale) storia di CantinaJazz: ben sei Cantine che presentano un tale caleidoscopio di vini, da sfidare decisamente anche i palati più affilati. L'evento va in scena sabato 16 settembre dalle 20, sulla Terrazza Emiliano Meini. Tutte le aziende partecipanti insistono sulla zona ovest di Terricciola, quindi si potrà andare alla caccia di quali siano i tratti salienti del terroir e di come esso forgi vitigni molto diversi tra loro. Nel piatto, rigorosamente selezionati dallo SlowFood Pisa e Colline Pisane, cibi a km 0 de La Nuova Fattoria e i formaggi di Maria Castrogiovanni, in coerenza col genius loci; la chiusura come sempre affidata alle irrinunciabili note aromatiche del Caffé Trinci. E sul palco, uno sfolgorante CantinaJazz quintet che vede il debutto di Maria Cristina Pantaleone: tra le migliori voci femminili del jazz italiano contemporaneo. Il tour del borgo, opzionale e gratuito, inizia alle 19 (sempre dalla Terrazza Meini) ed è stato organizzato dai volontari della ProLoco, che curano anche il servizio dei piatti, mentre il servizio dei vini e la loro degustazione tecnica è affidata alla delegazione AIS di Pisa.



Ma veniamo ai dettagli. L’acchito alla serata lo da il Nestore 2022 di Vallorsi, singolare sauvignon blanc made in Terricciola, molto gentile, tranquillo, espressivo nonostante l’alto grado alcolico (14%), ottimo per dare il benvenuto, insieme a un crostino delicato. Poi si degusterà il Ribeino 2022, delle Terre di Guidoreste, uvaggio storico delle terre pisane, a base di trebbiano e colombana: un tuffo nella classicità, accompagnato da un grande classico della cucina tradizionale, una panzanella croccante. In crescendo, incontriamo un rosato di sangiovese: il Liodotto 2022, prodotto da Bellagotti, che è certamente delicato come rosato ma che conserva vivi i tratti volitivi del sangiovese, e che pareggerà con i cannelloni con ricotta di Maria e spinaci. Il primo rosso con cui faremo conoscenza è Eternamente 2020, rosso giovane de L’Agona, blend di sangiovese e merlot, connubio che non delude mai e che si sposerà con uno spezzatino in bianco con patate e verdure di stagione km0. Al quinto step, il sangiovese nella forma più imponente con il Viceré 2016, de La Gimonda, sontuoso e regale come già si intuisce dal nome, che richiede formaggi intensi per rispettare l’equilibrio gustativo e che verrà abbinato a un Caprino gran riserva e gran volterrano con marmellata di cipolle e prugne. La degustazione enologica termina sul Liberabaci 2020 del Podere Panta Rei, un singolare e sorprendente “orange wine”, non dolce ma con note ossidate tipiche di un vinsanto, che si relazionerà con una ricotta di Maria con riduzione di miele di castagno. E, per chiudere in bellezza, il Caffé Trinci Selezione Oro, perché dopo questo lungo percorso gustativo è davvero necessario il supporto di un -ottimo- caffè! Per questa occasione, il CantinaJazz quintet deve innestare una marcia in più: riuscire a tradurre in musica un ventaglio così vasto di profumi e sapori è alla portata di musicisti non solo talentuosi, ma decisamente virtuosi! E il quintetto che sale sul palco di sicuro non manca di virtuosismo: Andrea Garibaldi (piano), Nino "Swing" Pellegrini (c.basso) , Marco Simoncini (batteria), Alessio Bianchi (tromba), Maria Cristina Pantaleone (voce), con un repertorio che abbraccia dallo standard jazz, alla bossanova, a evoluzioni moderne e sorprendenti come l'ultimo vino. Sperando che il meteo regali una splendida serata come ha fatto l'anno scorso, ma in caso di meteo avverso, l'evento si terrà al chiuso nella tensostruttura dello spazio fiere, sempre in centro a Terricciola.



La quota di partecipazione, onnicomprensiva e non frazionabile, è di 45 €/persona; è obbligatorio prenotare online, seguendo le istruzioni contenute sulla pagina dell'evento:

https://www.cantinajazz.com/event/borghi23_3/



Questo evento è stato realizzato grazie al fondamentale sostegno della Fondazione Pisa, della Banca Popolare di Lajatico, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, col Patrocinio del Comune di Terricciola, della Provincia di Pisa; in convenzione con il Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia dell’Ateneo pisano, in collaborazione con: AIS-delegazione di Pisa, SlowFood condotta di Pisa e Colline Pisane, l’Associazione ProLoco di Terricciola, Vinis “enoturista con un click”, e col supporto di IPWebSite.