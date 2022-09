Cantinajazz - Enostesie nei borghi 5: Terricciola

Terricciola, capitale riconosciuta del vino pisano nonché borgo di origini etrusche è la location perfetta per il gran finale della rassegna “Enostesie nei borghi 2022“.Qui sabato 10 settembre dalle 20 (ma è prevista una visita guidata del borgo dalle 19:00) si diffonderanno nell’aria le note dell’Emiliano Loconsolo 5tet, con Renzo Cristiano Telloli al sax come special guest. Renzo ha calcato il palco di CantinaJazz diverse volte in passato: sul canale YouTube di CantinaJazz si trovano dei bei video di quelle performances che anticipano le scintillanti sonorità di questo evento. Il quale sbandiera un tale numero di partecipanti che è difficile nominarli tutti: cinque le Cantine vinicole coinvolte (Badia di Morrona, Castelvecchio, Marina Romin, Podere la Chiesa, Tenuta Podernovo) per una degustazione con vini talmente coperti di riconoscimenti, in Italia e all’estero, da fare invidia ai nostri atleti! Poi i formaggi, le carni e la cucina a km 0 della Nuova Fattoria di Maria Castrogiovanni, il caffè Trinci e tanti altri protagonisti. Ma entriamo nel dettaglio: apre le danze il vermentino in purezza Aura 2021 di Marina Romin, ottimo esempio di bianco del territorio di notevole spessore (ha 14 gradi), ideale per dare il benvenuto alla serata, accompagnato da una mise en bouche della cuoca. Il secondo momento è dedicato al Sabiniano di Casanova 2019, blend di sangiovese, caberner e merlot, biglietto da visita di Podere La Chiesa, un rosso già di struttura con ancora impetuosi elementi giovanili, che disputerà con una torta salata e una degustazione di formaggi di Maria Castrogiovanni. Badia di Morrona schiera il suo top di catalogo: il Vigna Alta 2018, sangiovese in purezza a 15°, uno dei migliori esempi di cosa il sangiovese è capace di dare nelle colline pisane. In questo vino si ritrovano, esaltati e ben composti, tutti gli aromi varietali, che dialogheranno con il piatto di cannelloni ricotta (di Maria) e spinaci al ragù. L’ultimo rosso, insignito del “tre bicchieri” del Gambero Rosso, è il Teuto 2018, fiore all’occhiello di Tenuta Podernovo. Di grado alcolico leggermente inferiore al precedente (14.5°) questo blend di sangiovese, cabernet e merlot, mostra una beva incredibilmente grande rispetto alla sua struttura, con un bilanciamento perfetto tra tannino vellutato e acidità fresca. Verrà accompagnato da uno spezzatino bianco con patate e verdure km0, sempre preparato dalla Nuova Fattoria. Gli ultimi passi del percorso eno-gastronomico sono rivolti a una tipologia di gusti completamente diversa: qui il protagonista enologico è l’Armida Riserva 2017 di Castelvecchio, pluri-premiato Vinsanto del Chianti, che la tradizione vorrebbe servito coi cantuccini, ma che invece accompagnerà ancor più degnamente un cannolo siciliano preparato con la ricotta di Maria e i pistacchi. E a chiudere, la bevanda aromatica per eccellenza: il caffè del Trinci, Selezione Oro, cui stavolta affideremo anche il compito di attenuare gli effetti dell’elevato tenore alcolico della serata (tutti i vini mostrano più di 13,5°). Il relatore AIS-Pisa Alessandro Balducci è impaziente di condurre questa degustazione arcobaleno, dove passando per tanti produttori e per tanti vini dalle diverse personalità, potrà illustrare bene cosa vuol dire che un territorio è vocato alla produzione vinicola. Altrettanto impaziente è Giuseppe “Pino” Fusco, fiduciario della condotta SlowFood Pisa e Monte Pisano, che vuole presentarci tutti i prodotti km0 che compaiono sulla tavola in questa serata e che rispecchiano la fisolofia del cibo “buono, pulito & giusto”. E i musicisti? Anche loro fremono per presentare uno degli ultimi concerti all’aperto di questa stagione estiva, con la formazione che include Andrea Garibaldi (piano), Marco Simoncini (batteria), Nino “swing” Pellegrini (c.basso), Renzo Cristiano Telloli (sax), Emiliano Loconsolo (voce e direzione artistica). Sentite anche voi questo fremito?? Allora correte a prenotare: il costo onnicomprensivo dell'evento è 45 euro, a questa pagina del nostro sito:



https://www.cantinajazz.com/event/borghi5/



ci sono tutti i dettagli e le istruzioni per la prenotazione. Per ulteriori informazioni chiamare/whatsapp il 320 8787288.



Questo evento è stato organizzato grazie a uno sforzo corale, che vede in prima fila i ragazzi della ProLoco di Terricciola, l’app enoturistica Vinis, il Comune di Terricciola e la Provincia di Pisa che hanno concesso il patrocinio, la Fondazione Pisa per con il suo determinante sostegno, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per il supporto e il CdS in Viticoltura ed Enologia dell’Ateneo Pisano che collabora alla parte scientifica.