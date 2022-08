Le canzoni perdute tornano sul palco al Giardino La Nunziatina

Agosto di eventi e musica a La Nunziatina di Pisa. Se siete ancora in città o siete già tornati dalle vacanze, il Giardino storico di palazzo Mastiani Brunacci, a due passi da Corso Italia, vi aspetta questa settimana con 4 serate dedicate alle canzoni riposte nei cassetti della nostra memoria, dove sappiamo di poter ritrovare ricordi che un incipit melodico riesce a far emergere, insieme alle emozioni che quei pezzi hanno suscitato. Da Modugno a Mina, e poi Renato Carosone, Paolo Conte, Adriano Celentano, abbiamo chiesto agli artisti che si esibiranno a La Nunziatina dal 3 al 6 agosto (ore 20.30), un repertorio che vada a pescare nel periodo dagli anni ‘30 agli anni ’60.

Si parte il 3 agosto con i Dualiber. Il duo nasce in un momento imprecisato tra i corridoi del conservatorio di La Spezia, dove il cantautore Bernardo Sommani incontra la voce di Alice Innocenti. La formazione minimale riporta la musica alla sua essenza più intima e raccolta, fatta di poche corde pizzicate e di due voci che si impastano. Il repertorio riprende e riarrangia con fantasia, libertà e minimale raffinatezza, brani di diverse tradizioni, dal Brasile all'Italia degli anni '60.

Giovedì 4 agosto sarà la volta de La Dolce Vita, il duo composto dalla voce di Valeria Volpi e dalla chitarra di Carlo De Toni, che in un'estetica in stile anni ‘40 riporta alla luce le canzoni dell'Italia in bianco e nero, reinterpretando fedelmente le decadi degli anni ’30/’40/’50. A La Nunziatina tornano le sonorità che sono state i pilastri della storia della canzone italiana e attraverso le presentazioni ricche di aneddoti e curiosità rivivono le canzoni di personaggi come Natalino Otto, Trio Lescano, Wanda Osiris, Alberto Rabagliati, Renato Carosone, Nilla Pizzi, Domenico Modugno e molti altri indimenticabili artisti.

Venerdì 5 agosto arrivano le note del pianoforte di Maura Balzini, live ogni settimana di questa estate al Giardino: la sua musica ha accompagnato per anni le crociere sul Mediterraneo. Dopo il successo del live di inaugurazione dell’estate a La Nunziatina, con le cover di grandi interpreti in stile 'crooning', Bobo Rondelli chiuderà la rassegna dedicata alle canzoni perdute con il concerto in programma sabato 6 agosto. Il cantautore livornese si esibirà con il suo repertorio dedicato ai grandi della canzone italiana, come Mina, Adriano Celentano, Paolo Conte, Domenico Modugno.