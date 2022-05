Lorenzo Baglioni protagonista a 'Primo Tempo'

'Primo tempo', rassegna dedicata al teatro d’innovazione, si inaugura martedì 3 maggio con uno spettacolo imperdibile. Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno Lorenzo Baglioni propone il suo nuovo spettacolo 'Canzoni a teatro'.

Baglioni, cantautore/attore ed ex professore di matematica, si è fatto conoscere al pubblico per le sue 'canzoni didattiche', come 'Il Congiuntivo' – con cui ha partecipato al Festival di Sanremo per quelle legate a tematiche sociali, come 'L’Arome Secco Sè'. 'Canzoni a teatro' è un concerto, anzi è più di un concerto, con Lorenzo che si muove con naturalezza fra canzoni (alcuni dei suoi maggiori successi, più una serie di pezzi mai eseguiti live e alcuni inediti), monologhi e interazioni col pubblico, nel corso di uno spettacolo vario, intelligente e, soprattutto, divertente. Il filo conduttore che lega le varie parti dello show è quello della comunicazione, tema molto attuale nell’era del web e dei social network

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli viene effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18. Per informazioni e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it.